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Английский язык в школе "Freedom"
Цена: От 4500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, б-р Амурский, 16
- +7 (914) 213-01-21
Информация
Описание: английский для школы, путешествий, международных экзаменов, олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ.
Возраст учеников: 4-18 лет.
Стоимость занятий: 4500 руб.
Продолжительность занятия: 80 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: любая.
Дополнительные расходы: отсутствуют.
Расписание работы: с 07:30-21:30.
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