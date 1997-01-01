Английский язык в школе "Радость"

Информация

Описание:

Занятия построенны таким образом, чтобы ребенок был погружен в языковую седу посредством различных программ: игр, песен, сказок, стихов, рисования, мультфильмов, необходимых для восприятия английской речи на слух и для работы над разговорным навыком. Возможно, не каждый ребёнок сразу заговорит на иностранном языке. Однако, существуют так называемые, пассивные знания. Это когда ребёнок слушает, наблюдает, запоминает, а через пол года-год начинает использовать то, что запомнил. Когда ребёнку интересно и легко на занятиях, ему нравится педагог, тогда можно быть уверенным в том, что малыш будет любить английский язык и хорошо знать его. Иностранный язык необходим для разностороннего развития ребёнка и полноценной реализации его возможностей в будущей жизни.

Возраст: c 4 лет.

Расписание: 2 занятия в неделю по 45 минут

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Количество человек в группе : 10.