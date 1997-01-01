Ансамбль «Ступени» в ДК Профсоюзов

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Информация
Описание:
Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:
Неоднократно коллектив становился финалистом дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Юные дарования», завоевал диплом II степени на III Открытом Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «VLADDANCECITY» (г. Владивосток, 2013).
На III региональном фестивале-конкурсе хореографического творчества «Вдохновение» (г. Биробиджан, 2013) коллектив получил Диплом Лауреата I степени в номинации «Современный танец».
Награждены Дипломом I степени в номинации «Эстрадный танец» IX Международного фестиваля хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты».
Коллектив участвует во всех мероприятиях Дворца Культуры Профсоюзов: новогодних сказках концертах, благотворительных мероприятиях.
Возраст учеников: от 8 до 15 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, четверг.
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Секция «Hip-Hop» в студии «Positive»От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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Бальный спортивный танец в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
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Балетная студия в МЦ «Арлекин»От 3 до 7 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Балетная школа «Балет с 2 лет»От 2 до 8 лет От 3500 до 12100 руб Частная
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Хореографический ансамбль «Ритмикс»От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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Ансамбль «Зоренька» в ДК ПрофсоюзовОт 5 до 18 лет От 800 руб Частная
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Группа «Радостята» в ДК ПрофсоюзовОт 3 до 6 лет От 800 руб Частная
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Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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