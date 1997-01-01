Ансамбль «Ступени» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов:

Неоднократно коллектив становился финалистом дальневосточного фестиваля-конкурса детского творчества «Юные дарования», завоевал диплом II степени на III Открытом Международном фестивале-конкурсе хореографического искусства «VLADDANCECITY» (г. Владивосток, 2013).

На III региональном фестивале-конкурсе хореографического творчества «Вдохновение» (г. Биробиджан, 2013) коллектив получил Диплом Лауреата I степени в номинации «Современный танец».

Награждены Дипломом I степени в номинации «Эстрадный танец» IX Международного фестиваля хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты».

Коллектив участвует во всех мероприятиях Дворца Культуры Профсоюзов: новогодних сказках концертах, благотворительных мероприятиях.

Возраст учеников: от 8 до 15 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, четверг.