Ансамбль «Зоренька» в ДК Профсоюзов

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Описание:

Детский ансамбль народного танца «Зоренька». Детей знакомят с основами хореографии, они разучивают движения на координацию, через игру показывают движения животных, что развивает их внимание и воображение. Знакомятся с танцевальными элементами, которые в течение года усложняются и координируются с другими движениями.

Два раза в год мальчишки и девчонки показывают на открытых уроках для родителей то, чему они научились за прошедшее время.

Возраст учеников: от 5 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: вторник, четверг, суббота.