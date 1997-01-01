Ансамбль «Зоренька» в ДК Профсоюзов

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
Детский ансамбль народного танца «Зоренька». Детей знакомят с основами хореографии, они разучивают движения на координацию, через игру показывают движения животных, что развивает их внимание и воображение. Знакомятся с танцевальными элементами, которые в течение года усложняются и координируются с другими движениями.
Два раза в год мальчишки и девчонки показывают на открытых уроках для родителей то, чему они научились за прошедшее время.
Возраст учеников: от 5 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: вторник, четверг, суббота.
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