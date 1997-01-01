Ансамбль русской песни "Марома"

Информация

Возраст учеников: от 4 до 16 лет.

Продолжительность занятия: 1 час

Количество человек в группе:до 13-15 человек

Стоимость занятий: 800 руб/мес - для групповых занятий, 1000 руб/мес - для индивидуальных занятий.

Форма одежды: Свободная, для занятий необходимо иметь сменную обувь, тетрадь, ручку

Дополнительные расходы: на сценические костюмы (по договоренности).

Расписание:

пн. с 17.30 до 19.00,

вт. с 18.00 до 19.00,

чт. с 18.00 до 19.00.