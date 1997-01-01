Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Ансамбль русской песни "Марома"
Цена: 800 - 1000
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, ул. Световая, 9
- +7 (924) 204-38-64
Информация
Возраст учеников: от 4 до 16 лет.
Продолжительность занятия: 1 час
Количество человек в группе:до 13-15 человек
Стоимость занятий: 800 руб/мес - для групповых занятий, 1000 руб/мес - для индивидуальных занятий.
Форма одежды: Свободная, для занятий необходимо иметь сменную обувь, тетрадь, ручку
Дополнительные расходы: на сценические костюмы (по договоренности).
Расписание:
пн. с 17.30 до 19.00,
вт. с 18.00 до 19.00,
чт. с 18.00 до 19.00.
-
Музыкальная теория в ДМШ №4От 6 до 17 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
-
Секция "Сольфеджио" в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
"Художественное эстетическое развитие" в ДМШ №1От 4 до 7 лет Бесплатно Государственная
-
Индивидуальные занятия "Сольфеджио" в ДМШ №1От 8 до 17 лет От 3000 до 6000 руб Государственная
-
Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
-
Хоровая студия в ДШИ №6От 6 до 16 лет От 250 до 1000 руб Государственная
-
Сольное пение в ДМШ №4От 4 до 17 лет От 2400 руб Государственная
-
Отделение "Баян" в ДШИ №7От 6 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
Секция «ГолосОК» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 7 лет От 300 руб Государственная
-
Секция "Тутти-Футти" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...