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Армейский рукопашный бой в СК на Молодежной
Адреса
- +7 (4212) 202-280
Информация
Описание:
Универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая в себе различные виды единоборств (ударная техника руками, ногами, головой, борцовская техника, болевые приемы). Этот вид спортивных единоборств прекрасно подходит для закалки и становления подрастающего поколения, воспитания в нем силы духа, мужества, уверенности в своих силах и здорового отношения к жизни. В течении года спортсмены принимают участие в соревнованиях (городских, краевых и т.п.) в зависимости от уровня подготовки.
профессиональная
Возраст учеников: 7-16 лет.
Стоимость занятий:
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300 руб./разовое посещение;
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2200 руб./абонемент 8 занятий;
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2990 руб./абонемент 12 занятий.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15 человек.
Участие в соревнованиях: да.
Форма одежды: футболка, штаны, носки.
Дополнительные расходы: да, при участии на соревнованиях.
Расписание работы:
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ПН-ПТ 12.00 — 22.00;
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СБ 10.00 – 22.00;
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ВС -выходной.
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