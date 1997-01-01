"Архитектоника" в ЦВР "Планета взросления"

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Описание: программа способствует освоению обучающимися компьютера как современного средства обработки информации, в получении практических навыков работы с компьютером и современными информационными технологиями. Работа над выпуском газеты, являясь профессиональной и коллективно-творческой деятельностью, способствует развитию социально-гражданских, общекультурных, ценностно-рефлексивных компетенций.

Спецификой данной программы является участие детей в производственном процессе – оперативном выпуске периодического печатного издания, – имеющем свою строгую технологию и график.

По окончании обучения учащиеся будут знать:

• структуру периодического издания;

• основные этапы процесса выпуска газетного номера;

• основы типографики;

• классификацию и функции иллюстраций в периодическом издании;

• основы редактирования иллюстраций;

• виды и функции инфографики;

• задачи и принципы оформления периодических изданий;

• элементы оформления газетной полосы;

• основные композиционные схемы и схемы верстки;

• основные принципы создания содержательной и композиционно-графической моделей издания;

• основные инструменты программ верстки газеты.

Будут уметь:

• создавать и оформлять титульный комплекс, колонтитул и выходные данные;

• оформлять заголовки на газетной полосе;

• создавать концепт-проект издания;

• отбирать текстовую информацию, редактировать, и готовить ее к публикации;

• создавать файловые папки для выпуска издания;

• готовить подборки, тематические страницы, развороты, страницы-плакаты и тематический номер;

• составлять план номера;

• готовить график выпуска номера;

• оформлять текстовый материал по правилам типографики;

• редактировать сюжеты иллюстраций;

• готовить иллюстрации к публикации;

• создавать инфографику на определенную тему;

• конструировать газетную полосу;

• создавать типовые схемы верстки;

• создавать модель периодического издания;

• создавать шаблон-макет газетной полосы;

• создавать файлы для верстки с учетом техническим требований

Возраст учащихся: от 13 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.

Основа: платная.