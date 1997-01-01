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"Архитектоника" в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 13 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: программа способствует освоению обучающимися компьютера как современного средства обработки информации, в получении практических навыков работы с компьютером и современными информационными технологиями. Работа над выпуском газеты, являясь профессиональной и коллективно-творческой деятельностью, способствует развитию социально-гражданских, общекультурных, ценностно-рефлексивных компетенций.
Спецификой данной программы является участие детей в производственном процессе – оперативном выпуске периодического печатного издания, – имеющем свою строгую технологию и график.
По окончании обучения учащиеся будут знать:
- • структуру периодического издания;
- • основные этапы процесса выпуска газетного номера;
- • основы типографики;
- • классификацию и функции иллюстраций в периодическом издании;
- • основы редактирования иллюстраций;
- • виды и функции инфографики;
- • задачи и принципы оформления периодических изданий;
- • элементы оформления газетной полосы;
- • основные композиционные схемы и схемы верстки;
- • основные принципы создания содержательной и композиционно-графической моделей издания;
- • основные инструменты программ верстки газеты.
Будут уметь:
- • создавать и оформлять титульный комплекс, колонтитул и выходные данные;
- • оформлять заголовки на газетной полосе;
- • создавать концепт-проект издания;
- • отбирать текстовую информацию, редактировать, и готовить ее к публикации;
- • создавать файловые папки для выпуска издания;
- • готовить подборки, тематические страницы, развороты, страницы-плакаты и тематический номер;
- • составлять план номера;
- • готовить график выпуска номера;
- • оформлять текстовый материал по правилам типографики;
- • редактировать сюжеты иллюстраций;
- • готовить иллюстрации к публикации;
- • создавать инфографику на определенную тему;
- • конструировать газетную полосу;
- • создавать типовые схемы верстки;
- • создавать модель периодического издания;
- • создавать шаблон-макет газетной полосы;
- • создавать файлы для верстки с учетом техническим требований
Возраст учащихся: от 13 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
Основа: платная.
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