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        "Архитектоника" в ЦВР "Планета взросления"

        "Архитектоника" в ЦВР "Планета взросления"

        Компьютер
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 13 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
        • +7 (4212) 547-015
        Информация

        Описание: программа способствует освоению обучающимися компьютера как современного средства обработки информации, в получении практических навыков работы с компьютером и современными информационными технологиями. Работа над выпуском газеты, являясь профессиональной и коллективно-творческой деятельностью, способствует развитию социально-гражданских, общекультурных, ценностно-рефлексивных компетенций.

        Спецификой данной программы является участие детей в производственном процессе – оперативном выпуске периодического печатного издания, – имеющем свою строгую технологию и график.

        По окончании обучения учащиеся будут знать:

        • • структуру периодического издания;
        • • основные этапы процесса выпуска газетного номера;
        • • основы типографики;
        • • классификацию и функции иллюстраций в периодическом издании;
        • • основы редактирования иллюстраций;
        • • виды и функции инфографики;
        • • задачи и принципы оформления периодических изданий;
        • • элементы оформления газетной полосы;
        • • основные композиционные схемы и схемы верстки;
        • • основные принципы создания содержательной и композиционно-графической моделей издания;
        • • основные инструменты программ верстки газеты.

        Будут уметь:

        • • создавать и оформлять титульный комплекс, колонтитул и выходные данные;
        • • оформлять заголовки на газетной полосе;
        • • создавать концепт-проект издания;
        • • отбирать текстовую информацию, редактировать, и готовить ее к публикации;
        • • создавать файловые папки для выпуска издания;
        • • готовить подборки, тематические страницы, развороты, страницы-плакаты и тематический номер;
        • • составлять план номера;
        • • готовить график выпуска номера;
        • • оформлять текстовый материал по правилам типографики;
        • • редактировать сюжеты иллюстраций;
        • • готовить иллюстрации к публикации;
        • • создавать инфографику на определенную тему;
        • • конструировать газетную полосу;
        • • создавать типовые схемы верстки;
        • • создавать модель периодического издания;
        • • создавать шаблон-макет газетной полосы;
        • • создавать файлы для верстки с учетом техническим требований 

        Возраст учащихся: от 13 до 18 лет.

        Количество человек в группах: до 20.

        Основа: платная.

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