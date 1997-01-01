Архитектурное макетирование в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Описание:

Программа предусматривает расширение технического кругозора, пространственного мышления, формирование интереса к истории архитектуры, истории страны.

На занятиях по моделированию и конструированию обучающиеся получают первоначальные сведения о техническом рисунке, чертеже, эскизе, развивают умения и навыки работы с чертёжными инструментами.

Направление: техническое.

Возраст: 7-14 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 2 года.

Количество елове в группе : 8-10 человек.

Секции по конструированию учат ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме.