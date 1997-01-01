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Архитектурное макетирование в ЦЭВД "Отрада"
Адреса
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание:
Программа предусматривает расширение технического кругозора, пространственного мышления, формирование интереса к истории архитектуры, истории страны.
На занятиях по моделированию и конструированию обучающиеся получают первоначальные сведения о техническом рисунке, чертеже, эскизе, развивают умения и навыки работы с чертёжными инструментами.
Направление: техническое.
Возраст: 7-14 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 2 года.
Количество елове в группе : 8-10 человек.
Секции по конструированию учат ребенка конструировать из различного материала предметы, разные по форме и размеру. Цель данных занятий развить внимание, мышление, мелкую моторику, терпение. Дети учатся адекватно оценивать свою работу, работать и общаться в коллективе. Все занятия проходят в игровой форме.
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж 24 годаОтзывов: 0
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж 37 летОтзывов: 0
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Стаж 31 годОтзывов: 0Стаж 31 годОтзывов: 0
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