Армейский рукопашный бой в ДСЦ "ЮниCLUB"

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Описание:

Здоровье, силу, общее физическое развитие.

Самооборону и самозащиту.

Уверенность в себе и спокойствие.

В программе обучения включается общая физическая подготовка, различные специальные упражнения для координации движений, подвижности, необходимой для боя, сохранения равновесия, вырабатывания реакции и т.п. Дополнительно и в зависимости от общего уровня группы детского рукопашного боя даются в различном объеме основы ударов, основы захватов и освобождения от захватов, основы спортивной борьбы и выведений из равновесия, постановка прямых и боковых ударов руками, ударов ногами, изучение выведений из равновесия, страховки от падений и спортивной борьбы (броски, подножки, болевые), основ защит.

Возраст учащихся: с 4-12 лет.

Форма: приобретается самостоятельно.

Основа: платная.

Частота занятий: 3 раза в неделю, по расписанию.