Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Армейский рукопашный бой в ДСЦ "ЮниCLUB"
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 707-020
Информация
Описание:
- Здоровье, силу, общее физическое развитие.
- Самооборону и самозащиту.
- Уверенность в себе и спокойствие.
В программе обучения включается общая физическая подготовка, различные специальные упражнения для координации движений, подвижности, необходимой для боя, сохранения равновесия, вырабатывания реакции и т.п. Дополнительно и в зависимости от общего уровня группы детского рукопашного боя даются в различном объеме основы ударов, основы захватов и освобождения от захватов, основы спортивной борьбы и выведений из равновесия, постановка прямых и боковых ударов руками, ударов ногами, изучение выведений из равновесия, страховки от падений и спортивной борьбы (броски, подножки, болевые), основ защит.
Возраст учащихся: с 4-12 лет.
Форма: приобретается самостоятельно.
Основа: платная.
Частота занятий: 3 раза в неделю, по расписанию.
-
Секция "Карате" в ФК "Энка LIFE"От 7 до 17 лет От 2500 руб Частная
-
Jiu-Jitsu kids в СК "Академия"От 8 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
-
Боевое самбоОт 7 до 18 лет От 500 руб Частная
-
Секция "Джиу-джитсу" в ВПЦ "Взлет"От 10 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Секция "Бокс" в ФК "World Class'ики"От 7 до 16 лет От 2400 руб Частная
-
Секция "Ушу" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 18 лет Частная
-
Греко-римская борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Капоэйра"От 6 до 18 лет До 2500 руб Частная
-
Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
Загрузка комментариев...