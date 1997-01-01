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Арт-класс в РЦ «Детская академия»
Цена: 750 - 2400
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (4212) 626-655
- +7 (962) 502-66-55
Информация
Описание:
Творческая мастерская для ребят.
В программе
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обучение живописи, основам композиции;
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освоение различных художественных техник;
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развитие воображения, эстетического вкуса, зрительной памяти.
Обязательна предварительная запись .
Возраст: 4-8 лет.
Стоимость занятий:
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разовое занятие 750 руб.
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абонемент на месяц 4 занятия 2400 руб.
Форма одежды: свободная.
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