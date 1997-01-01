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        Арт-мастерская "Барбус" в ФК «Наутилус»

        Арт-мастерская "Барбус" в ФК «Наутилус»

        Количество преподавателей: 1
        Лепка Изобразительное искусство
        Рейтинг: 7.7
        Цена: 300 - 3000
        Возраст: 5 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , наутилус южный
        • +7 (914) 165-73-88
        Информация

        Арт- Мастерская "Барбус" объявляет набор детей по следующим занятиям:

        1) Рисование-пробуждает в ребенке творческое воображение, фантазию и художественный вкус

        2)Глинотерапия-арт терапевтический метод способствующий снижению нервного напряжения , активизирует тактильные ощущения и позволяет ребенку раскрыть свой внутренний мир.

        Расписание занятий:

        5-6 лет  понедельник, среда 17:30 

        7-8 лет понедельник, среда 14:00 

        9-11 лет понедельник, среда 15:00 

        12-15 лет понедельник, среда 16:00 

        Возраст учеников: 5-15 лет. 

        Стоимость занятий: 3000/12 занятий, 300/1 занятие

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