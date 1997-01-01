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Арт-мастерская "Барбус" в ФК «Наутилус»
Цена: 300 - 3000
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 25А , наутилус южный
- +7 (914) 165-73-88
Информация
Арт- Мастерская "Барбус" объявляет набор детей по следующим занятиям:
1) Рисование-пробуждает в ребенке творческое воображение, фантазию и художественный вкус
2)Глинотерапия-арт терапевтический метод способствующий снижению нервного напряжения , активизирует тактильные ощущения и позволяет ребенку раскрыть свой внутренний мир.
Расписание занятий:
5-6 лет понедельник, среда 17:30
7-8 лет понедельник, среда 14:00
9-11 лет понедельник, среда 15:00
12-15 лет понедельник, среда 16:00
Возраст учеников: 5-15 лет.
Стоимость занятий: 3000/12 занятий, 300/1 занятие
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