Арт-студия «Жираф» в ДК Профсоюзов

Информация

Описание:

В арт-студии помимо правильного держания инструмента: кисти, карандаша, мелков и т.д. вашего ребенка научат дисциплине, самоконтролю и умению распределять время. На занятиях вырабатывается мотивация, сила воли, начнут вырабатываться навыки анализирования и синтезирования. А так же занятия рисованием способствуют развитию математических способностей.

Возраст учеников: от 7 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница.