Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Арт-студия «Жираф» в ДК Профсоюзов
Цена: От 800
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация
Описание:
В арт-студии помимо правильного держания инструмента: кисти, карандаша, мелков и т.д. вашего ребенка научат дисциплине, самоконтролю и умению распределять время. На занятиях вырабатывается мотивация, сила воли, начнут вырабатываться навыки анализирования и синтезирования. А так же занятия рисованием способствуют развитию математических способностей.
Возраст учеников: от 7 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб./мес., разовое занятие 800 руб.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Расписание работы: понедельник, вторник, четверг, пятница.
-
"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Изолепка в клубе "Грамотейка"От 3 до 7 лет От 700 до 1600 руб Частная
-
Курс «Штурманы» в мастерской «Палуба»От 13 до 16 лет От 700 руб Частная
-
"ИЗО - ключ к познанию мира" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 14 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Чудо в красках" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 7 лет Государственная
-
Секция ИЗО в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 3 до 7 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
-
Подготовительная группа «Солнышко» в ДК ПрофсоюзовОт 3 до 7 лет От 800 руб Частная
-
Секция "Я все могу нарисовать" в ДМШ №4От 6 до 8 лет От 1400 руб Государственная
-
Изобразительное искусство в ЦЭВД "Отрада"От 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»От 5 до 8 лет От 3000 руб Частная
Загрузка комментариев...