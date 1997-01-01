Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр"

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Описание:

Занятия авиамоделизмом позволяют овладеть технической грамотой, графическими умениями, умениями работы с различными инструментами и материалами, знакомят с основами аэродинамики полета авиамоделей (кордовых и радио­управляемых), их изготовление и эксплуатация, способствуют развитию конструкторских способностей, нестандартности мышления, способствуют формированию таких личностных качеств, как трудолюбие, целеустремленность, патриотизм.

Программа авиамодельной мастерской рассчитана на два года обучения. К концу учебного года ребята получают первоначальные знания в области авиамоделирования и приобретают практические умения регулировки и запуска схематических моделей самолетов и планеров, а также приобретают умения работы с инструментами и материалами различного назначения. Есть возможность участвовать в соревнованиях по простым летающим моделям, которые они изготавливают самостоятельно – это планеры, парашют, резиномоторная модель самолета. В мастерской II года обучения деятельность обучающихся приобретает определённую направленность, что требует от них специальных знаний, более высокого уровня подготовленности. В группах II года обучения ребята создают модель чемпионатного класса, с которой принимают участие в авиамодельных соревнованиях в своей возрастной категории.

Воспитанники творческого объединения «Авиамоделист» участвуют в муниципальных, региональных, Всероссийских авиамодельных соревнованиях и выставках технического творчества. Многие выпускники авиамодельной мастерской поступили в технические ВУЗы страны, выбрали профессии, связанные с авиацией.

Возраст: c 7 до 18 лет.

Продолжительность занятий: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.