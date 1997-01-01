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Секция "Авиамоделист" в ДЮЦ "Техноспектр"
Адреса
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
Информация
Описание:
Занятия авиамоделизмом позволяют овладеть технической грамотой, графическими умениями, умениями работы с различными инструментами и материалами, знакомят с основами аэродинамики полета авиамоделей (кордовых и радиоуправляемых), их изготовление и эксплуатация, способствуют развитию конструкторских способностей, нестандартности мышления, способствуют формированию таких личностных качеств, как трудолюбие, целеустремленность, патриотизм.
Программа авиамодельной мастерской рассчитана на два года обучения. К концу учебного года ребята получают первоначальные знания в области авиамоделирования и приобретают практические умения регулировки и запуска схематических моделей самолетов и планеров, а также приобретают умения работы с инструментами и материалами различного назначения. Есть возможность участвовать в соревнованиях по простым летающим моделям, которые они изготавливают самостоятельно – это планеры, парашют, резиномоторная модель самолета. В мастерской II года обучения деятельность обучающихся приобретает определённую направленность, что требует от них специальных знаний, более высокого уровня подготовленности. В группах II года обучения ребята создают модель чемпионатного класса, с которой принимают участие в авиамодельных соревнованиях в своей возрастной категории.
Воспитанники творческого объединения «Авиамоделист» участвуют в муниципальных, региональных, Всероссийских авиамодельных соревнованиях и выставках технического творчества. Многие выпускники авиамодельной мастерской поступили в технические ВУЗы страны, выбрали профессии, связанные с авиацией.
Возраст: c 7 до 18 лет.
Продолжительность занятий: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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Стаж 45 летОтзывов: 0Стаж 45 летОтзывов: 0
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