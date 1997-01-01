Автодело в ДЮЦ "Техноспектр"

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Описание:

Умение управлять автомобилем, уверенно ориентироваться в обстановке движения и ездить без дорожно-транспортных происшествий, все это возможно после прохождения курса обучения в кружках "Юный автомобилист" и "Автодело"

В программе обучения включены все упражнения, предусмотренные государственной программой подготовки водителей категории "В".

Теория:

правила дорожного движения;

устройство и техническое обслуживание;

культура управления автомобилем, отношения к другим участникам дорожного движения.

Практика:

обучение практическому вождению на автодроме;

техника безопасности, способы вывода автомобиля из аварийной ситуации в летнее и зимнее состояние дорог.

Занятия по данным программам поможет ребятам в будущем, при обучении на курсах для получения прав по управлению автомобилем.

Возраст учеников: от 7 до 18 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 2 ч. 15 мин.

Количество человек в группах: 15 человек.

Стоимость занятий: бесплатно.