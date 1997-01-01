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Автодело в ДЮЦ "Техноспектр"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический кабинет
Информация
Описание:
Умение управлять автомобилем, уверенно ориентироваться в обстановке движения и ездить без дорожно-транспортных происшествий, все это возможно после прохождения курса обучения в кружках "Юный автомобилист" и "Автодело"
В программе обучения включены все упражнения, предусмотренные государственной программой подготовки водителей категории "В".
Теория:
- правила дорожного движения;
- устройство и техническое обслуживание;
- культура управления автомобилем, отношения к другим участникам дорожного движения.
Практика:
- обучение практическому вождению на автодроме;
- техника безопасности, способы вывода автомобиля из аварийной ситуации в летнее и зимнее состояние дорог.
Занятия по данным программам поможет ребятам в будущем, при обучении на курсах для получения прав по управлению автомобилем.
Возраст учеников: от 7 до 18 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 2 ч. 15 мин.
Количество человек в группах: 15 человек.
Стоимость занятий: бесплатно.
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