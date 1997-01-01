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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 8 кор. 3 , ЖК "Дендрарий"
- +7 (4212) 460-596
- +7 (914) 773-43-65
- +7 (914) 543-48-28
Информация
Возраст: с 6-ти лет до70-ти лет.
Стоимость: 3000 рублей в месяц (3 занятия в неделю по 1,5 часа для взрослых), (3 занятия в неделю по 1 часу для детей).
Форма: приобретается самостоятельно.
Находится при "Школе традиционного Айкидо Ивама Рю".
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Самбо в СК "Самбист"От 7 до 18 лет От 1500 до 2000 руб Частная
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Секция Айкидо в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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ММА в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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Сapoeira juniors в СК “Академия”От 10 до 15 лет От 300 до 3200 руб Частная
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Kickboxing kids в СК “Академия”От 6 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
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Клуб боевых искусств "Воин"От 4 до 18 лет Государственная
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Таеквон-до в ДЮЦ "Импульс"От 6 до 17 лет Государственная
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Секция "Тхэквондо" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 5 до 17 лет Частная
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Вольная борьба в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Федерация смешанных Боевых искусств РоссииОт 6 до 50 лет До 2000 руб Государственная
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