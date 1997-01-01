Информация

Возраст: с 6-ти лет до70-ти лет.

Стоимость: 3000 рублей в месяц (3 занятия в неделю по 1,5 часа для взрослых), (3 занятия в неделю по 1 часу для детей).

Форма: приобретается самостоятельно.

Находится при "Школе традиционного Айкидо Ивама Рю".