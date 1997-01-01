Baby-фитнес в клубе «Грамотейка»

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Описание: Baby-фитнес – это комплекс спортивно-игровых упражнений, целью которых является формирование основных двигательных навыков, удержание равновесия, координации движений, укрепление всех мышц, поддержание осанки, предотвращение плоскостопия, развитие гибкости, внимания и общее укрепление организма, столь необходимое в детском возрасте.

Baby-фитнес – это не вид спорта. Это стимуляция общего физического развития. Все занятия проходят в игровой форме с использованием спортивного оборудования и инвентаря. Некоторые упражнения выполняются под музыку, в процессе которых формируется представление о ритме, такте движений. В ходе занятия ребенок учится дисциплине, умению действовать в команде, соблюдать последовательность действий или очередность в выполнении упражнения. Каждое занятие начинается с разминки и заканчивается игровым массажем. Особое внимание уделяется дыханию и ритму дыхания.

Без внимания не остается так же и мелкая моторика, развитие которой впоследствии влияет на развитие речи.

Возраст учеников: от 4 до 6 лет.

Стоимость занятий: 500 руб./1 занятие, 1200 руб./абонемент на 4 занятия.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00.