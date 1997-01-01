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Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых
Цена: От 299
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 2
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 201
- +7 (4212) 253-700
- +7 (914) 772-37-00 , WA
Информация
Описание:профилактика плоскостопия и сколиоза, красивая осанка, чувство ритма, дисциплинирует, формирует характер, расширяет кругозор.
профессиональная/непрофессиональная
участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов ежегодные отчетные концерты, участия в конкурсах, фотосессиях
преподаватели (ФИО, стаж, участие в соревнованиях/регалии) 2 педагога - хореографа
Возрастучеников: от 2 лет
Стоимостьзанятий:от 299 руб./ занятие.
Продолжительностьзанятия: от 45 минут.
Частотазанятий:2-3 раза в неделю.
Количествочеловеквгруппах:6-8 человек
Формаодежды:балетная.
Расписаниеработы: ПН-Вс с 09:00-21:00.
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