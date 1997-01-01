Балетная школа «Балет с 2 лет»

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Информация
Описание:
Международная школа балета для детей от 2-х лет и взрослых. Программа адаптирована для всех возрастов: и для малышей, и даже для их мам.
Методика разработана совместно с нейропсихологами и специалистами по детскому развитию. Одобрена ведущими педагогами Московской Государственной Академии Хореографии (МГАХ).
Преимущества занятий балетом:
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Крепкие эластичные мышцы. От природы у детей эластичные мышцы. Благодаря балету эластичность сохраняется и мышцы не костенеют даже при школьном малоподвижном образе жизни;
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Правильная осанка. Через несколько занятий начинает формироваться правильная осанка, - когда животик подтянут и лопатки стоят на своих местах. На ребенка с правильной осанкой всегда смотрят с восхищением. Кроме того, это лучшая профилактика сколиоза и плоскостопия;
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Балет — это не только физическое развитие, но и духовное;
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Театральное мастерство и умение держать себя на публике. Передать эмоции мимикой и жестами. Детям очень нравится чувствовать себя актерами и получать одобрение преподавателя и зрителей.
Кроме того, занятия способствуют:
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Укреплению костно-мышечного корсета: простые упражнения на здоровую физическую нагрузку;
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Расширению кругозора: занятия проходят под классическую музыку, дети знакомятся со сказками и искусством балета.
Все педагоги, работающие в школах «Балет с 2 лет» проходят строгий отбор и обучение по собственной запатентованной программе, изучают физиологию и особенности детского развития.
После прохождения минимума программы дети будут участвовать в открытом уроке (примерно, через 3 мес после начала занятий). Раз в полгода — проводятся отчетные концерты школы - дети выступают на большой сцене в костюмированной балетной постановке. Также юные ученики принимают участие в различных конкурсах и концертах.
Стоимость занятий:
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первое пробное занятие бесплатно.
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абонемент на месяц (8 занятий) 6200 руб.
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абонемент на 3 месяца (36 занятий) 22300 руб.
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абонемент на 9 месяцев (108 занятий) 59400 руб.
Возраст учеников: от 2 до 8 лет.
Количество человек в группах: 8-10.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 45-60 мин.
Форма одежды:
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На пробное занятие можно прийти в том, что есть дома: купальник/футболочка, юбочка, носочки/колготочки/балетки.
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В школе введена единая форма — купальник, юбка/пачка, балетки, балетное трико. Стоимость формы 2990 руб.
Дополнительные расходы: на покупку формы.
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