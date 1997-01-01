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        Балетная школа «Балет с 2 лет»

        Балетная школа «Балет с 2 лет»

        Танцы
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 2 - 8 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Карла Маркса, 124
        • +7 (4212) 608-609
        Информация

        Описание:

        Международная школа балета для детей от 2-х лет и взрослых. Программа адаптирована для всех возрастов: и для малышей, и даже для их мам.

        Методика разработана совместно с нейропсихологами и специалистами по детскому развитию. Одобрена ведущими педагогами Московской Государственной Академии Хореографии (МГАХ).

        Преимущества занятий балетом:

        • Крепкие эластичные мышцы. От природы у детей эластичные мышцы. Благодаря балету эластичность сохраняется и мышцы не костенеют даже при школьном малоподвижном образе жизни;

        • Правильная осанка. Через несколько занятий начинает формироваться правильная осанка, - когда животик подтянут и лопатки стоят на своих местах. На ребенка с правильной осанкой всегда смотрят с восхищением. Кроме того, это лучшая профилактика сколиоза и плоскостопия;

        • Балет — это не только физическое развитие, но и духовное;

        • Театральное мастерство и умение держать себя на публике. Передать эмоции мимикой и жестами. Детям очень нравится чувствовать себя актерами и получать одобрение преподавателя и зрителей.

        Кроме того, занятия способствуют:

        • Укреплению костно-мышечного корсета: простые упражнения на здоровую физическую нагрузку;

        • Расширению кругозора: занятия проходят под классическую музыку, дети знакомятся со сказками и искусством балета.

        Все педагоги, работающие в школах «Балет с 2 лет» проходят строгий отбор и обучение по собственной запатентованной программе, изучают физиологию и особенности детского развития. 

        После прохождения минимума программы дети будут участвовать в открытом уроке (примерно, через 3 мес после начала занятий). Раз в полгода — проводятся отчетные концерты школы - дети выступают на большой сцене в костюмированной балетной постановке. Также юные ученики принимают участие в различных конкурсах и концертах.

        Стоимость занятий:

        • первое пробное занятие бесплатно.

        • абонемент на месяц (8 занятий) 6200 руб.

        • абонемент на 3 месяца (36 занятий) 22300 руб.

        • абонемент на 9 месяцев (108 занятий) 59400 руб.

        Возраст учеников: от 2 до 8 лет.

        Количество человек в группах: 8-10.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: 45-60 мин.

        Форма одежды:

        • На пробное занятие можно прийти в том, что есть дома: купальник/футболочка, юбочка, носочки/колготочки/балетки.

        • В школе введена единая форма — купальник, юбка/пачка, балетки, балетное трико. Стоимость формы 2990 руб.

        Дополнительные расходы: на покупку формы.

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