Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

Информация

Описание: на уроках будет проводиться начальное базовое обучение мастерству танца, а также вся необходимая физическая подготовка.

Занятия классическим танцем станут прекрасной базой для освоения любой хореографии.

Занятия детским балетом уже на первых этапах закладывают:

- полноценное развитие детского тела;



- формирование правильной осанки, пластичность и координацию движений;



- развитие чувства ритма и музыкального слуха;



- проработку мышц ног, спины и пресса;



- развитие выворотности стопы, растяжка связок и разработка суставов



- развитие у ребёнка артистизма, уверенности в себе, танцевальная импровизация.

Урок включает: экзерсис у станка и на середине зала, партерный тренаж, изучение различных видов танцевального шага, бега, прыжков, основных позиций рук и ног, постановку корпуса при движении.

Для того, чтобы привить ребёнку хороший вкус и манеры, необходимо поместить его в соответствующую обстановку и атмосферу. Набор проходит круглый год. При первом посещении занятия Вам необходимо пройти консультацию с тренером студии

Возраст учеников: от 2 до 7 лет.

Продолжительность занятия: 55 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: