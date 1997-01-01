Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

        Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

        Танцы
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 2 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64
        • +7 (4212) 707-020
        Информация

        Описание: на уроках будет проводиться начальное базовое обучение мастерству танца, а также вся необходимая физическая подготовка.

        Занятия классическим танцем станут прекрасной базой для освоения любой хореографии.

        Занятия детским балетом уже на первых этапах закладывают:

          • - полноценное развитие детского тела;

          • - формирование правильной осанки, пластичность и координацию движений;

          • - развитие чувства ритма и музыкального слуха;

          • - проработку мышц ног, спины и пресса;

          • - развитие выворотности стопы, растяжка связок и разработка суставов

          • - развитие у ребёнка артистизма, уверенности в себе, танцевальная импровизация.

        Урок включает: экзерсис у станка и на середине зала, партерный тренаж, изучение различных видов танцевального шага, бега, прыжков, основных позиций рук и ног, постановку корпуса при движении.

        Для того, чтобы привить ребёнку хороший вкус и манеры, необходимо поместить его в соответствующую обстановку и атмосферу. Набор проходит круглый год. При первом посещении занятия Вам необходимо пройти консультацию с тренером студии

        Возраст учеников: от 2 до 7 лет.

        Продолжительность занятия: 55 минут.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Расписание занятий:

        • ПН, ЧТ 18:30

        • СБ 11:00

          Загрузка комментариев...