Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»

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Информация
Описание: на уроках будет проводиться начальное базовое обучение мастерству танца, а также вся необходимая физическая подготовка.
Занятия классическим танцем станут прекрасной базой для освоения любой хореографии.
Занятия детским балетом уже на первых этапах закладывают:
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- полноценное развитие детского тела;
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- формирование правильной осанки, пластичность и координацию движений;
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- развитие чувства ритма и музыкального слуха;
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- проработку мышц ног, спины и пресса;
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- развитие выворотности стопы, растяжка связок и разработка суставов
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- развитие у ребёнка артистизма, уверенности в себе, танцевальная импровизация.
Урок включает: экзерсис у станка и на середине зала, партерный тренаж, изучение различных видов танцевального шага, бега, прыжков, основных позиций рук и ног, постановку корпуса при движении.
Для того, чтобы привить ребёнку хороший вкус и манеры, необходимо поместить его в соответствующую обстановку и атмосферу. Набор проходит круглый год. При первом посещении занятия Вам необходимо пройти консультацию с тренером студии
Возраст учеников: от 2 до 7 лет.
Продолжительность занятия: 55 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий:
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ПН, ЧТ 18:30
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СБ 11:00
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
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Секция "Contemporary" в школе танца "Штат 27"От 10 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
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Студия "Карамель" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
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Дэнс Микс в студии «Терпсихора»От 9 до 12 лет От 1300 руб Частная
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Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"От 6 до 17 лет От 3500 руб Частная
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Бальные танцы в студии BallhouseОт 5 до 18 лет Частная
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Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
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