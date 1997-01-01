Балетная студия в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

На занятиях в балетной студии педагог Огурлиева Ирина, артистка балета Хабаровского Музыкального театра, вместе с юными балеринами работает над постановкой красивых танцевальных номеров, уделяя особенное внимание развитию координации, гибкости, музыкального слуха; формированию здоровой осанки; восприятию музыки и чувства ритма; воспитанию чувства уверенности в себе.

Программа осуществляется в форме групповых занятий, в группах от 2 до 8 человек и включают в себя теоретическую и практическую часть.

Результат занятий:

Учащиеся должны освоить основные движения классического танца: позиции рук и ног, элементы экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, allegro, позы arabesque, port-de-bras, разучить простейшие танцевальные этюды.

Итоговой работой курса становится открытый урок для родителей, выступление на отчетных концертах школы «Арлекин».

Возраст учеников: 3-7 лет.

Стоимость занятий: 2800 в месяц.

Продолжительность занятия: 50 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: носочки/ чешки, спортивная одежда/ гимнастический купальник.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: