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Балетная студия в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
На занятиях в балетной студии педагог Огурлиева Ирина, артистка балета Хабаровского Музыкального театра, вместе с юными балеринами работает над постановкой красивых танцевальных номеров, уделяя особенное внимание развитию координации, гибкости, музыкального слуха; формированию здоровой осанки; восприятию музыки и чувства ритма; воспитанию чувства уверенности в себе.
Программа осуществляется в форме групповых занятий, в группах от 2 до 8 человек и включают в себя теоретическую и практическую часть.
Результат занятий:
Учащиеся должны освоить основные движения классического танца: позиции рук и ног, элементы экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала, allegro, позы arabesque, port-de-bras, разучить простейшие танцевальные этюды.
Итоговой работой курса становится открытый урок для родителей, выступление на отчетных концертах школы «Арлекин».
Возраст учеников: 3-7 лет.
Стоимость занятий: 2800 в месяц.
Продолжительность занятия: 50 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: носочки/ чешки, спортивная одежда/ гимнастический купальник.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий:
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3-4 года: ВТ и ЧТ 16:00-16:50
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5-7 лет: ВТ и ЧТ 16:50-17:40
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