Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»

Информация

Возраст: от 5 до 12 лет.

Стоимость: 1750 руб. в месяц.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 человек.

Форма одежды: одежда для танцев.

Дополнительные расходы: нет.