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Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»
Цена: 1750 - 1750
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Орджоникидзе, 5 , каб. 1
- +7 (4212) 563-471
- +7 (4212) 560-535
Информация
Возраст: от 5 до 12 лет.
Стоимость: 1750 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 человек.
Форма одежды: одежда для танцев.
Дополнительные расходы: нет.
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