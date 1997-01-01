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Бальные танцы в студии Ballhouse
Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
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Хабаровск, Кировский, ул. Бойко-Павлова, 2
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 39
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Секция "Dancehall" в студии "Positive"От 8 до 13 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
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Курс "Бэби-танцы" в Бэби-клубеОт 3 до 6 лет От 400 до 3000 руб Частная
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Секция "Vogue" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Студия эстрадного танца "Максимум"От 3 до 18 лет Государственная
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ВАВУ DANCE в академии танца "Fly"От 4 до 6 лет От 350 до 4500 руб Частная
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Студия восточного танца AURUSОт 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Contemporary в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance StudioОт 4 до 12 лет Бесплатно Частная
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