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Бальный спортивный танец в ДЮЦ "Дэнс"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 49
- +7 (4212) 217-040
- +7 (4212) 605-066
Информация
Описание: обучение основам спортивного бального танца.
Возраст: с 6 лет.
Стоимость: от 2000 рублей в месяц (2 занятия в неделю).
Форма: приобретается самостоятельно.
Занятия танцами – это разминка для тех, кто мало двигается и возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
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