Баскетбол в СК "База"

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Промышленная, 12 , СК "База"
- +7 (4212) 250-523
- +7 (4212) 259-905
Информация
Профессиональный баскетбольный паркет и оборудование, полностью соответствующее стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA), современные системы вентиляции, отопления и освещения, раздевалки, душевые с горячей водой.
Возраст: 7-17 лет.
Экипировка / форма: приобретается самостоятельно.
Стоимость: 3500 рублей в месяц.
Игра в баскетбол поможет ребенку развить двигательные навыки, дыхание, а также научит работать в команде. Игра в баскетбол формирует правильное развитие зрительно-моторной координации. Выполнение правил игры помогает организовать детей и имеет воспитательное значение.
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