Баскетбол в СК "База"

Информация

Профессиональный баскетбольный паркет и оборудование, полностью соответствующее стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA), современные системы вентиляции, отопления и освещения, раздевалки, душевые с горячей водой.

Возраст: 7-17 лет.

Экипировка / форма: приобретается самостоятельно.

Стоимость: 3500 рублей в месяц.

Игра в баскетбол поможет ребенку развить двигательные навыки, дыхание, а также научит работать в команде. Игра в баскетбол формирует правильное развитие зрительно-моторной координации. Выполнение правил игры помогает организовать детей и имеет воспитательное значение.