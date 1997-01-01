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Беби-Фитнес в школе "Радость"
Цена: 1500 - 1500
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация
Описание:
Занятия по беби-фитнес - это оздоровительная программа, направленная на всестороннее развитие личности ребенка. Каждое занятие включает в себя, помимо фитнеса, элементы ЛФК, игровой самомассаж, массаж стоп.
Занятия направлены на развитие гибкости кости, выносливости, координации движений, чувства ритма, музыкального слуха, пластичности, грациозности.
Организация занятий:
- Занятия проходят в игровой форме под музыкальное сопровождение. Для проведения занятий преподаватели тестируют и отбирают наиболее эффективные упражнения и методические приемы.
- Занятия проходят в малочисленных группах (до 8-10 человек), что позволяет найти индивидуальный подход к каждому ребенку.
Возраст: c 3 лет.
Расписание: 2 занятия в неделю по 30 минут.
Количество человек в группе: 10.
Форма: приобретается самостоятельно.
Стоимость: 1500 рублей в месяц.
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