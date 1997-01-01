Биатлон в ХКСДЮШОР

Информация

Биатло́н (от лат. bis — дважды и др.-греч. ἆθλον — состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из винтовки.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 9 до 18 лет. Ведется набор в группы с 9 лет.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные занятия проводятся в с. Ильинка на учебно-спортивной базе ДВГАФК (Добраться до базы можно автобусом №102, который идет из Южного микрорайона (остановка «Первое кольцо» или «Магазин «ЭВР») до остановки «Ильинка-перекресток». Далее – пешком 1 км.).

Для учащихся организована доставка автобусами школы.

Снаряжение: частично предоставляется.

Стоимость: бесплатно.

Задумываясь на вопросом, в какую спортивную секцию записать ребенка, можете выбрать такую как биатлон. Это замечательный вид спорта, в котором ребенку придется стрелять из мелкокалиберной винтовки, а так же преодолевать определенные расстояния на лыжах. Цель данного вида спорта это укрепление и сохранение здоровья, а так же обучение технике лыжных ходов.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по биатлону в Хабаровске.