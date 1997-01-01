Бильярд в Федерации бильярдного спорта

Информация

Возраст:

группа 8-12 лет;

группа 12-14 лет;

группа 14-16 лет.

Стоимость: 3000 рублей в месяц (12 занятий).

Продолжительность одного занятий: 2 часа.

Целью данных секций является обучение детей индивидуальному мастерству игры в бильярд.

Опытные педагоги помогают начинающим игрокам избежать ошибок, и закладывают основы для развития игрового мастерства в бильярд. На занятиях по игре в биллиард, Ваш ребенок научится основным элементам игры, правильной стойке, научится правильной технике удара. Все занятия проходят в доступной игровой форме для Вашего ребенка.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по бильярду в Хабаровске.