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Бильярд в Федерации бильярдного спорта
Цена: 3000 - 3000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 43
- +7 (4212) 570-030
- +7 (4212) 570-070
Информация
Возраст:
- группа 8-12 лет;
- группа 12-14 лет;
- группа 14-16 лет.
Стоимость: 3000 рублей в месяц (12 занятий).
Продолжительность одного занятий: 2 часа.
Целью данных секций является обучение детей индивидуальному мастерству игры в бильярд.
Опытные педагоги помогают начинающим игрокам избежать ошибок, и закладывают основы для развития игрового мастерства в бильярд. На занятиях по игре в биллиард, Ваш ребенок научится основным элементам игры, правильной стойке, научится правильной технике удара. Все занятия проходят в доступной игровой форме для Вашего ребенка.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по бильярду в Хабаровске.
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж 13 летОтзывов: 0
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Стаж 26 летОтзывов: 0Стаж 26 летОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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