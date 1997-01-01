Боевое самбо

Информация

Описание: программы адаптируются под новичков и детей с уверенным владением основными приемами поединка. Научим защищаться, не сдаваться, поможем расти крепким, уверенным в себе, подготовим к соревнованиям.

Участия в различных соревнованиях в зависимости от уровня спортивной подготовки.

Возраст учеников: от 7 лет.

Стоимость занятий: от 500 руб./месяц.

Количество человек в группе: 10-20 человек.

Форма одежды: спортивная форма.

Расписание: