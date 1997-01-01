Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Боевое самбо
Цена: От 500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218А
- +7 (924) 100-24-00
- +7 (914) 196-75-33
Информация
Описание: программы адаптируются под новичков и детей с уверенным владением основными приемами поединка. Научим защищаться, не сдаваться, поможем расти крепким, уверенным в себе, подготовим к соревнованиям.
Участия в различных соревнованиях в зависимости от уровня спортивной подготовки.
Возраст учеников: от 7 лет.
Стоимость занятий: от 500 руб./месяц.
Количество человек в группе: 10-20 человек.
Форма одежды: спортивная форма.
Расписание:
- группа от 15 лет: ВТ, ЧТ, СБ 18:00-20:00;
- группа 7-14 лет: ПН, СР, ПТ 16:00-18:00.
-
Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж 5 летОтзывов: 0
-
Школа капоэйры "Rabo de Arraia"От 4 до 18 лет От 350 до 2800 руб Частная
-
Федерация смешанных Боевых искусств РоссииОт 6 до 50 лет До 2000 руб Государственная
-
Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондоОт 3 до 18 лет От 3000 руб Государственная
-
Школа КапоэйрыОт 3 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Секция "Ушу" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 18 лет Частная
-
Секция "Джиу-джитсу" в ВПЦ "Взлет"От 10 до 18 лет Бесплатно Частная
-
Киокусинкай в ХКСДЮШОРОт 10 до 18 лет Государственная
-
Кёкусинкай каратэ в СК «Тайгер»От 4 до 18 лет Частная
-
ММА в СК «Заряд»От 16 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Капоэйра в ФК "Наутилус"От 7 до 13 лет Частная
Загрузка комментариев...