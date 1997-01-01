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Бокс в СК "Арена"
Цена: 2400 - 3200
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-999
Информация
Описание: бокс – это один из наиболее сильных и мужественных видов спорта, признан не только как эффективное средство в разностороннем физическом развитии, но и как средство воспитания морали и силы духа. Бокс развивался еще с древних времен. Олимпийский контактный вид спорта (единоборство), в котором разрешены удары только кулаками и только в специальных перчатках. Секция профессиональная.
Возраст учеников: от 5 до 15 лет, с 16 лет и старше.
Стоимость занятий:
- пробное занятие бесплатно (по записи),
- детский абонемент на 8 занятий 2400 руб.,
- детский абонемент на 12 занятий 3200 руб.
Продолжительность занятия: 90 мин.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.
Форма одежды: шорты, футболка.
Расписание работы:
- ВТ, ЧТ, 15:30-17:00, СБ 14:30-16:00 (с 5 до 15 лет);
- ВТ, ЧТ, 20:30-22:00, СБ 17:30-19:00 (с 16 лет и старше).
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