Бокс в СК "Арена"

Информация

Описание: бокс – это один из наиболее сильных и мужественных видов спорта, признан не только как эффективное средство в разностороннем физическом развитии, но и как средство воспитания морали и силы духа. Бокс развивался еще с древних времен. Олимпийский контактный вид спорта (единоборство), в котором разрешены удары только кулаками и только в специальных перчатках. Секция профессиональная.

Возраст учеников: от 5 до 15 лет, с 16 лет и старше.

Стоимость занятий:

пробное занятие бесплатно (по записи),

детский абонемент на 8 занятий 2400 руб.,

детский абонемент на 12 занятий 3200 руб.

Продолжительность занятия: 90 мин.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 25 человек.

Форма одежды: шорты, футболка.

Расписание работы: