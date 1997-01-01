Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Бокс в СК «Заряд»
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 16 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание:
Бокс - контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках.
Возраст учеников: от 16 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).
-
Вольная борьба в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
-
Секция "Кикбоксинг" в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2800 до 2800 руб Частная
-
Федерация смешанных Боевых искусств РоссииОт 6 до 50 лет До 2000 руб Государственная
-
MMA в СК «Арена»От 6 до 17 лет Частная
-
Секция тайского бокса (муай-тай)От 5 до 18 лет Частная
-
Клуб боевых искусств "Воин"От 4 до 18 лет Государственная
-
Киокушинкай каратэ-доОт 5 до 16 лет От 1500 руб Государственная
-
Вольная борьбаОт 4 до 18 лет От 1700 руб Частная
-
Тхэквондо в СК «Барсы»От 5 до 18 лет От 2500 руб Частная
-
Секция грэпплинг в СК «Академия»От 8 до 14 лет От 300 до 3200 руб Частная
Загрузка комментариев...