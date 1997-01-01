Большой теннис в ХКСДЮШОР

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Те́ннис, или большой теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»). Задачей соперников (теннисистов или теннисисток) является при помощи ракеток отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить не более чем после первого падения мяча на игровом поле на половине соперника.

В данное время на отделении обучается учащиеся в возрасте от 7 до 18 лет. Ведется набор в группы с 7 лет.

Стоимость: бесплатно.

Экипировка: частично предоставляется.

Для зачисления в школу необходимо иметь медицинский допуск к занятиям и желание заниматься данным видом спорта.

Учебно-тренировочные базы: