Брейк-данс в СК «Заряд»

Информация

Описание: это зрелищный уличный танец, который пришел к нам из Нью-Йорка 60-х. В России данное направление включает в себя 2 разных понятия: верхний брейк данс и нижний брейк данс. Танцоры break dance имеют превосходную физическую форму, так как выполнение сложных акробатических движений требует особой подготовки. Би-бои (так себя называют себя танцоры) развивают силу и гибкость тела, чувство равновесия и выносливость.

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий: ПН, ПТ 15:00