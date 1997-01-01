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Брейк-данс в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: это зрелищный уличный танец, который пришел к нам из Нью-Йорка 60-х. В России данное направление включает в себя 2 разных понятия: верхний брейк данс и нижний брейк данс. Танцоры break dance имеют превосходную физическую форму, так как выполнение сложных акробатических движений требует особой подготовки. Би-бои (так себя называют себя танцоры) развивают силу и гибкость тела, чувство равновесия и выносливость.
Возраст учеников: от 7 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий: ПН, ПТ 15:00
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