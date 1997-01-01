"Бумажная фантазия" в ЦДТ "Народные ремесла"

Информация

Описание:

В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги с использованием самых разнообразных техник: оригами, конструирование, но основная техника это - аппликация. В процессе работы происходит развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.

Цель: обеспечение современного качества дополнительного образования на основе сохранения его уникальности, своеобразия, традиций и соответствия актуальным, современным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Возраст: 7-10 лет.

Стоимость: бесплатно.

Количество человек в группе : 15

Программа рассчитана на 2 года обучения:

1 год обучения - 144 часа (2 час 2 раза в неделю);

2 год обучения - 144 часа (2 часа 2 раза в неделю).

Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев.

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