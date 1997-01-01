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Центр подготовки юных футболистов "СКА-Хабаровск"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 1 , Стадион имени Ленина
- +7 (4212) 917-899
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