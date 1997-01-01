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Центр развития робототехники в Хабаровске
Адреса
- +7 (962) 222-93-12
Информация
Описание секции:
Обучение робототехнике по нескольким направлениям, рассчитанным на разный возраст детей:
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Robokids для детей 5-7 лет. Сбор простых моделей и программирование с помощью карточек.
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WeDo для детей 7-9 лет. Сбор моделей средней сложности и программирование их на компьютере.
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Mindstorms для детей 10-14 лет. Конструирование сложных роботов, программирование на компьютере с использованием сложных алгоритмов.
Возраст учеников: от 5 до 15 лет.
Стоимость занятий: абонемент на 4 занятия в месяц 2400 рублей, разовое пробное занятие 600 рублей.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: 4-10 человек.
Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов: региональные соревнования по робототехнике, ученики на протяжении 3 лет подряд входят в состав сборной России по робототехнике.
Форма одежды: требований к форме одежды для детей нет.
Дополнительные расходы: не требуются.
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 5
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 5
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