Центр развития робототехники в Хабаровске

Информация

Описание секции:

Обучение робототехнике по нескольким направлениям, рассчитанным на разный возраст детей:

Robokids для детей 5-7 лет. Сбор простых моделей и программирование с помощью карточек.

WeDo для детей 7-9 лет. Сбор моделей средней сложности и программирование их на компьютере.

Mindstorms для детей 10-14 лет. Конструирование сложных роботов, программирование на компьютере с использованием сложных алгоритмов.

Возраст учеников: от 5 до 15 лет.

Стоимость занятий: абонемент на 4 занятия в месяц 2400 рублей, разовое пробное занятие 600 рублей.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: 4-10 человек.

Участие в соревнованиях/наличие сертификатов, дипломов: региональные соревнования по робототехнике, ученики на протяжении 3 лет подряд входят в состав сборной России по робототехнике.

Форма одежды: требований к форме одежды для детей нет.

Дополнительные расходы: не требуются.