Cheer Hip-Hop в СК «Арена»

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Описание: чир спорт — как вид спорта полностью соответствует целям физической культуры и спорта, способствуют физическому развитию и совершенствованию личности, укреплению его здоровья и повышению двигательной активности посредством регулярных тренировок и участия в соревнованиях.

Спортивные дисциплины чир спорта делятся на два вида: артистические — «чир перфоманс» и акробатические — «чирлидинг». Чир — хип-хоп является дисциплиной Чир «перфоманса»

Чир — хип-хоп включают в себя различные стили уличных танцев, элементы акробатики в соответствующем стиле. Оцениваются техническое исполнение, амплитуда, использование музыкального сопровождения, командное взаимодействие, особое внимание уделяется некоторым акробатическим элементам, включаемым в хореографию уличных танцев.

Возраст учеников: от 10 до 14 лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Расписание занятий: Вт, Чт, Сб 16:15.