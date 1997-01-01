Cheer Hip-Hop в СК «Арена»

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Информация
Описание: чир спорт — как вид спорта полностью соответствует целям физической культуры и спорта, способствуют физическому развитию и совершенствованию личности, укреплению его здоровья и повышению двигательной активности посредством регулярных тренировок и участия в соревнованиях.
Спортивные дисциплины чир спорта делятся на два вида: артистические — «чир перфоманс» и акробатические — «чирлидинг». Чир — хип-хоп является дисциплиной Чир «перфоманса»
Чир — хип-хоп включают в себя различные стили уличных танцев, элементы акробатики в соответствующем стиле. Оцениваются техническое исполнение, амплитуда, использование музыкального сопровождения, командное взаимодействие, особое внимание уделяется некоторым акробатическим элементам, включаемым в хореографию уличных танцев.
Возраст учеников: от 10 до 14 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: Вт, Чт, Сб 16:15.
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Контемпорари в СК «Арена»От 7 до 12 лет Частная
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Секция "Contemporary" в "G Project Dance Center"От 14 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Школа "Брейк-данса"От 7 до 17 лет От 1500 руб Частная
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Секция "Baby Dance" в студии "Positive"От 3 до 9 лет От 2000 руб Частная
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Contemporary в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Балетная школа «Балет с 2 лет»От 2 до 8 лет Частная
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Vogue в СК «Заряд»От 14 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция танцев в танцевальном клубе "Мозаика"От 4 до 13 лет От 2500 руб Частная
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Бальные танцы в студии BallhouseОт 5 до 18 лет Частная
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Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»От 2 до 7 лет Частная
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