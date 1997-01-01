Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Чир-Денс в СК «Заряд»
Цена: 2800 - 2800
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: вид спорта, который органично сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, выстроенных в программу по определённым правилам. В эту обязательную программу входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями, задорные кричалки и пирамиды.
Возраст учеников: от 11 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).
Дополнительные расходы: Затраты на обмундирование: костюмы, помпоны, обувь. Взносы на участие. В случае выездных соревнований расходы на проезд, проживание, питание.
-
Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Детская хореографическая школа "Русский Балет"От 3 до 12 лет От 3500 руб Частная
-
Спортивно-бальные танцы в ЦЭВД "Отрада"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Балетная студия в ДСЦ «ЮниCLUB»От 2 до 7 лет Частная
-
Студия восточного танца AURUSОт 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Модерн в ДЮЦ "Дэнс"От 6 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Государственная
-
Vogue в студии "Терпсихора"От 10 до 15 лет От 1300 руб Частная
-
Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
-
Pole kids в студии «Терпсихора»От 10 до 17 лет От 1300 руб Частная
-
Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
Загрузка комментариев...