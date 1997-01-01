Чир-Денс в СК «Заряд»

Информация

Описание: вид спорта, который органично сочетает в себе элементы шоу и физических упражнений, выстроенных в программу по определённым правилам. В эту обязательную программу входят элементы акробатики и гимнастики, перестроения с танцевальными движениями, задорные кричалки и пирамиды.

Возраст учеников: от 11 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость занятий: 2800 руб./месяц (12 занятий).

Дополнительные расходы: Затраты на обмундирование: костюмы, помпоны, обувь. Взносы на участие. В случае выездных соревнований расходы на проезд, проживание, питание.