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Цифровая гигиена и работа с большими данными в ЦЦО
Адреса
- +7 (924) 935-65-75
- +7 (4212) 936-575
Информация
Описание: в ходе курса обучающиеся получают навыки по планированию и проведению исследований интернет-пространства, количественному и качественному анализу, выявлению и систематизации информационных поводов.
В ходе освоения программы, учащиеся получат навыки исследовательской деятельности и анализа данных во всемирной паутине, научатся обнаруживать источники информации, каналы и способы ее распространения. Ребята также научатся отличать опасный и вредный контент, распознавать манипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей. Полученные знания и умения позволят критически оценивать и классифицировать получаемую в интернете информацию, использовать ее в позитивных целях и нейтрализовать ее негативное влияние.
Дети научатся:
-
искать достоверную информации в интернете,
-
анализировать большие данные,
-
безопасно и рационально использовать личные и персональные данные,
-
распознавать угрозы в интернет-ресурсах и противодействовать им,
-
выявлять закономерности в данных.
Возраст обучающихся: от 13 до 17 лет.
Стоимость: бесплатно.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.
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