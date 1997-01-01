Цифровая гигиена и работа с большими данными в ЦЦО

Информация

Описание: в ходе курса обучающиеся получают навыки по планированию и проведению исследований интернет-пространства, количественному и качественному анализу, выявлению и систематизации информационных поводов.

В ходе освоения программы, учащиеся получат навыки исследовательской деятельности и анализа данных во всемирной паутине, научатся обнаруживать источники информации, каналы и способы ее распространения. Ребята также научатся отличать опасный и вредный контент, распознавать манипулирование сознанием и внушение потенциально опасных идей. Полученные знания и умения позволят критически оценивать и классифицировать получаемую в интернете информацию, использовать ее в позитивных целях и нейтрализовать ее негативное влияние.

Дети научатся:

искать достоверную информации в интернете,

анализировать большие данные,

безопасно и рационально использовать личные и персональные данные,

распознавать угрозы в интернет-ресурсах и противодействовать им,

выявлять закономерности в данных.

Возраст обучающихся: от 13 до 17 лет.

Стоимость: бесплатно.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Наличие сертификатов/дипломов: по окончании курса выдается свидетельство о прохождении.