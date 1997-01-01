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Цифровая художественная школа в ЦКТ «Идвен»
Цена: От 5200
Возраст: 12 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Московская, 7
- +7 (4212) 637-152
- +7 (914) 182-05-39
Информация
Описание:
Курс предоставляет учащимся возможность познакомиться с работой цифрового художника, с алгоритмом его работы и необходимыми инструментами для дальнейшего развития в компьютерной графике. Он подойдет для новичков, которые хотят научиться рисовать «с нуля», и для детей, которые уже имеют навыки рисования, но задумываются о переходе в цифровую среду.
В процессе обучения ученики начинают рисовать с самых первых занятий, постепенно продвигаясь от простого к более сложному и осваивая различные техники рисования, стилизации, правила фоторетуши, различные виды анимации.
Возраст учеников: 12-16 лет.
Стоимость обучения: 5200 руб./месяц.
Продолжительность курса: 144 занятия.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
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