Цифровая художественная школа в ЦКТ «Идвен»

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Описание:

Курс предоставляет учащимся возможность познакомиться с работой цифрового художника, с алгоритмом его работы и необходимыми инструментами для дальнейшего развития в компьютерной графике. Он подойдет для новичков, которые хотят научиться рисовать «с нуля», и для детей, которые уже имеют навыки рисования, но задумываются о переходе в цифровую среду.

В процессе обучения ученики начинают рисовать с самых первых занятий, постепенно продвигаясь от простого к более сложному и осваивая различные техники рисования, стилизации, правила фоторетуши, различные виды анимации.

Возраст учеников: 12-16 лет.

Стоимость обучения: 5200 руб./месяц.

Продолжительность курса: 144 занятия.

Частота занятий: 2 раза в неделю.