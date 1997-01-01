Цирковая студия в СК «Заряд»

Информация

Описание: Circus InsArt (цирк ИнсАрт) - реализован 2017 году. Цирковое искусство развивает упорство, настойчивость. Воспитанники являются Лауреатами Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. Выпускники цирковой студии поступают в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (г. Москва), становятся студентами спортивных и творческих вузов. Затем сами становятся тренерами циркового искусства.

Секция циркового искусства даёт хорошую физическую подготовку, развивает ловкость и гибкость. Для некоторых может стать путевкой в профессию и в жизнь.

В программу обучения входят основные цирковые жанры:

ОФП (общая физическая подготовка);

Акробатика;

Жонглирование;

Гимнастика;

Эквилибристика.

Возраст учеников: от 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.

Расписание занятий: ВТ, ЧТ 09:30, 15:00.

Форма одежды: футболка/майка, шорты/лосины, чешки.

Дополнительные расходы: на форму.