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Цирковая студия в СК «Заряд»
Адреса
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: Circus InsArt (цирк ИнсАрт) - реализован 2017 году. Цирковое искусство развивает упорство, настойчивость. Воспитанники являются Лауреатами Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. Выпускники цирковой студии поступают в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (г. Москва), становятся студентами спортивных и творческих вузов. Затем сами становятся тренерами циркового искусства.
Секция циркового искусства даёт хорошую физическую подготовку, развивает ловкость и гибкость. Для некоторых может стать путевкой в профессию и в жизнь.
В программу обучения входят основные цирковые жанры:
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ОФП (общая физическая подготовка);
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Акробатика;
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Жонглирование;
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Гимнастика;
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Эквилибристика.
Возраст учеников: от 7 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий: ВТ, ЧТ 09:30, 15:00.
Форма одежды: футболка/майка, шорты/лосины, чешки.
Дополнительные расходы: на форму.
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