Цирковая студия "Юная Плеяда"

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Цирковая студия "Юная Плеяда"

        Цирковая студия "Юная Плеяда"

        Количество преподавателей: 2
        Цирковая студия
        Рейтинг: 7.2
        Цена: 2000 - 2500
        Возраст: 5 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 , ТЦ "Smile Mart", 3-й этаж, фитнес клуб
        • +7 (914) 204-33-08
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Сигнальная, 4
        • +7 (914) 204-33-08
        Информация

        Описание: цирковое искусство развивает упорство, настойчивость. Воспитанники являются Лауреатами Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. Выпускники цирковой студии поступают в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (г. Москва), становятся студентами спортивных и творческих вузов. Затем сами становятся тренерами циркового искусства.

        Возраст: от 5 до 17 лет

        В программу обучения входят основные цирковые жанры:

        • ОФП (общая физическая подготовка)
        • Акробатика
        • Жонглирование
        • Гимнастика
        • Эквилибристика


        Секция циркового искусства даёт хорошую физическую подготовку, развивает ловкость и гибкость. Для некоторых может стать путевкой в профессию и в жизнь.

        Продолжительность занятий: 60-90 минут.

        Стоимость: 2000-2500 рублей в месяц

        Частота занятий
        - дети от 5-7 лет - 2 занятия в неделю
        - дети от 7-15 лет 3 занятия в неделю

        Форма: приобретается самостоятельно: футболка/майка, шорты/лосины, чешки.

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...