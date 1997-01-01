Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Цирковая студия "Юная Плеяда"
Адреса
- +7 (914) 204-33-08
- +7 (914) 204-33-08
Информация
Описание: цирковое искусство развивает упорство, настойчивость. Воспитанники являются Лауреатами Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. Выпускники цирковой студии поступают в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (г. Москва), становятся студентами спортивных и творческих вузов. Затем сами становятся тренерами циркового искусства.
Возраст: от 5 до 17 лет
В программу обучения входят основные цирковые жанры:
- ОФП (общая физическая подготовка)
- Акробатика
- Жонглирование
- Гимнастика
- Эквилибристика
Секция циркового искусства даёт хорошую физическую подготовку, развивает ловкость и гибкость. Для некоторых может стать путевкой в профессию и в жизнь.
Продолжительность занятий: 60-90 минут.
Стоимость: 2000-2500 рублей в месяц
Частота занятий:
- дети от 5-7 лет - 2 занятия в неделю
- дети от 7-15 лет 3 занятия в неделю
Форма: приобретается самостоятельно: футболка/майка, шорты/лосины, чешки.
-
Стаж 15 летОтзывов: 2Стаж 15 летОтзывов: 0
-
Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж 15 летОтзывов: 0
Загрузка комментариев...