Цирковая студия "Юная Плеяда"

Информация

Описание: цирковое искусство развивает упорство, настойчивость. Воспитанники являются Лауреатами Международных, Всероссийских и Региональных конкурсов. Выпускники цирковой студии поступают в Государственное училище циркового и эстрадного искусства (г. Москва), становятся студентами спортивных и творческих вузов. Затем сами становятся тренерами циркового искусства.

Возраст: от 5 до 17 лет



В программу обучения входят основные цирковые жанры:

ОФП (общая физическая подготовка)

Акробатика

Жонглирование

Гимнастика

Эквилибристика



Секция циркового искусства даёт хорошую физическую подготовку, развивает ловкость и гибкость. Для некоторых может стать путевкой в профессию и в жизнь.



Продолжительность занятий: 60-90 минут.



Стоимость: 2000-2500 рублей в месяц



Частота занятий:

- дети от 5-7 лет - 2 занятия в неделю

- дети от 7-15 лет 3 занятия в неделю



Форма: приобретается самостоятельно: футболка/майка, шорты/лосины, чешки.