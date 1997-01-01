Contemporary в СК «Арена»

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-989
Информация
Описание: Контемпорари / Contemporary – это направление в современной хореографии, которое берет свое начало с таких танцевальных направлений как модерн, постмодерн и в своей технике избегает чётко обозначенных движений классического балета (хотя и использует его принципы). Отсутствие рамок в контемпорари дэнс открывает людям бескрайние горизонты для самовыражения в танце, дарит потрясающие физические возможности и незабываемые впечатления от танца.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Продолжительность занятия: 1 час
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Расписание занятий: ВТ, ЧТ 17:15-18:15, СБ 15:15-16:15
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Студия восточного танца AURUSОт 5 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Спортивные бальные танцы в клубе "Аэлита"От 3 до 18 лет От 2500 руб Частная
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Jazz-funk в СК «Арена»От 14 до 16 лет Частная
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Street Dance и Hip-HopОт 7 до 17 лет От 400 до 3500 руб Частная
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ДВ центр развития национальной культурыОт 1 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Секция "Dancehall" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Секция "High heels" в "G Project Dance Center"От 16 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
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Детские танцы в клубе "ЕжикЕжик"От 2 до 6 лет От 2000 руб Частная
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Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
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Секция "Pole kids" в танцевальной студии "Игуана"От 6 до 15 лет От 2800 до 2800 руб Частная
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