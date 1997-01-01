Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Contemporary в СК «Заряд»
Цена: 2400 - 2400
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Информация
Описание: Contemporary – это легкие и выразительные движения. Обычно контемп танцуется босиком. Главное в контемп - это удовольствие от танца, движения, импровизации.
Возраст учеников: от 11 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость занятий: 2400 руб./8 занятий.
Расписание занятий: СР 17:30, ВС 16:30.
-
Секция "Dancehall" в "G Project Dance Center"От 8 до 18 лет От 300 до 4000 руб Частная
-
Секция "Hip-Hop Kids" в школе танца "Штат 27"От 4 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
-
Школа "Брейк-данса"От 7 до 17 лет От 1500 руб Частная
-
Программа "Танцующий театр" в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Государственная
-
Секция "Пластика" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Бальные танцы в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов»От 5 до 12 лет От 1750 до 1750 руб Государственная
-
Секция "Jazz Funk Baby" в студии "Positive"От 8 до 18 лет От 2000 руб Частная
-
Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Hip-hop в СК «Арена»От 7 до 9 лет Частная
-
Секция "Stretching" в школе танца "Штат 27"От 8 до 18 лет От 350 до 6000 руб Частная
Загрузка комментариев...