CrossFit kids в СК «Академия»

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Описание: детский кроссфит – это больше, чем обычный урок физкультурны, это лучше!Тренировка представляет собой общефизическую подготовку разного уровня, позволяющую обеспечить как базовую нагрузку для нормального и всестороннего развития ребенка, так существенно улучшить физическую подготовленность и результативность у детей занимающихся в спортивных секциях различного направления.

Возраст учеников: 10-15 лет.

Стоимость занятий: 300 рублей/тренировка, 3200 абонемент в месяц.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 12 человек.

Форма одежды: Спортивные штаны, футболка, кроссовки

Расписание работы: пн, ср, пт с 16:00 до 17:00