CrossFit kids в СК «Академия»

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Адреса
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Хабаровск, ул. Калинина, 8
- +7 (4212) 202-706
- +7 (4212) 464-999
Информация
Описание: детский кроссфит – это больше, чем обычный урок физкультурны, это лучше!Тренировка представляет собой общефизическую подготовку разного уровня, позволяющую обеспечить как базовую нагрузку для нормального и всестороннего развития ребенка, так существенно улучшить физическую подготовленность и результативность у детей занимающихся в спортивных секциях различного направления.
Возраст учеников: 10-15 лет.
Стоимость занятий: 300 рублей/тренировка, 3200 абонемент в месяц.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 12 человек.
Форма одежды: Спортивные штаны, футболка, кроссовки
Расписание работы: пн, ср, пт с 16:00 до 17:00
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Секция "Ползунки" в ФК "Наутилус"От 1 до 3 лет До 26000 руб Частная
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Аэростретчинг в ДЦ «Первый классный»От 5 до 12 лет От 500 руб Частная
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Школа путешественников "Детки в кругосветке"От 7 до 15 лет От 300 руб Частная
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Секция "Ушу" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 18 лет Частная
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Секция "Супер спина" в ФК "Наутилус"От 9 до 15 лет До 26000 руб Государственная
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Baby-фитнес в клубе «Грамотейка»От 4 до 6 лет От 500 до 1200 руб Частная
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Детский фитнес в центре «Колибри»От 5 до 7 лет Частная
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Секция "Фитбол" в ФК "Наутилус"От 1 до 12 лет До 26000 руб Частная
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ОФП в ДЮСШ "Самбо 90"От 6 до 18 лет От 500 руб Частная
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"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение"От 14 до 18 лет Бесплатно Государственная
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