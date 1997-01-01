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Дальневосточная Стрелковая Академия (Action Air)
Адреса
- +7 (914) 199-33-41
Информация
Описание: Action Air (практическая стрельба из пневматического оружия) - официальная спортивная дисциплина, по которой регулярно проходят международные соревнования. Занимаясь Action Air в нашей Академии Вы получаете:
- обучение у квалифицированных тренеров - членов Федерации практической стрельбы России
- возможность участия в соревнованиях и получения спортивных разрядов
- навык ответственного и безопасного обращения с оружием
- повышение скорости реакции и принятия решений
- развитие и поддержание своей физической формы
- общение с другими спортсменами
Возраст учеников: от 11 лет
Стоимость занятий: месячный абонемент
Продолжительность занятий: 1,5 часа
Частота занятий: два раза в неделю
Количество человек в группе: до 8
Форма одежды: свободная
Дополнительные расходы: прокат пневматического оружия входит в стоимость занятия, оказывается помощь в подборе и приобретении собственного пневматического оружия для Action Air.
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