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        Дальневосточная Стрелковая Академия (Action Air)

        Дальневосточная Стрелковая Академия (Action Air)

        Тел: +7 (914) 199-33-41
        Стрельба
        Рейтинг: 6.6
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 11 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, пр-т 60-летия Октября, 156
        • +7 (914) 199-33-41
        Информация

        Описание:  Action Air (практическая стрельба из пневматического оружия) - официальная спортивная дисциплина, по которой регулярно проходят международные соревнования. Занимаясь Action Air в нашей Академии Вы получаете:
        - обучение у квалифицированных тренеров - членов Федерации практической стрельбы России
        - возможность участия в соревнованиях и получения спортивных разрядов
        - навык ответственного и безопасного обращения с оружием
        - повышение скорости реакции и принятия решений
        - развитие и поддержание своей физической формы
        - общение с другими спортсменами

        Возраст учеников: от 11 лет

        Стоимость занятий: месячный абонемент

        Продолжительность занятий:  1,5 часа

        Частота занятий: два  раза в неделю

        Количество человек в группе: до 8

        Форма одежды: свободная

        Дополнительные расходы: прокат пневматического оружия входит в стоимость занятия, оказывается помощь в подборе и приобретении собственного пневматического оружия для Action Air.

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