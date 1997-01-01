Дальневосточная Стрелковая Академия (Action Air)

Информация

Описание: Action Air (практическая стрельба из пневматического оружия) - официальная спортивная дисциплина, по которой регулярно проходят международные соревнования. Занимаясь Action Air в нашей Академии Вы получаете:

- обучение у квалифицированных тренеров - членов Федерации практической стрельбы России

- возможность участия в соревнованиях и получения спортивных разрядов

- навык ответственного и безопасного обращения с оружием

- повышение скорости реакции и принятия решений

- развитие и поддержание своей физической формы

- общение с другими спортсменами

Возраст учеников: от 11 лет

Стоимость занятий: месячный абонемент

Продолжительность занятий: 1,5 часа

Частота занятий: два раза в неделю

Количество человек в группе: до 8

Форма одежды: свободная

Дополнительные расходы: прокат пневматического оружия входит в стоимость занятия, оказывается помощь в подборе и приобретении собственного пневматического оружия для Action Air.