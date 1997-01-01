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Дальневосточный театр моды «Школа моделей»
Адреса
- +7 (924) 213-96-56
Информация
Описание секции: дефиле, пластика, осанка, ритмика, актерское мастерство, фотопозирование, рисунок, прикладное творчество, основы визажа, видеотренинг, стилистика. Развивает осанку, пластику, походку, навыки актерского мастерства, умение держаться на сцене, позировать, умение говорить со сцены, вкус, умение рисовать и разбираться в стилях одежды, макияжа.Профессиональная только одна группа по специальности «Демонстратор одежды» (в реестре профессий №115)
Участие в городских и Всероссийских проектах: в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс Дальний восток», участие в международном детском форуме «Ангел Года», форуме «Маленькая красавица России», в проекте «Супер модель Азия» для представления национальных русских костюмов на международном телевизионном проекте в Китае.
Возраст учеников: от 4 лет
Стоимость занятий: от 2450 до 3800 рублей
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 8 до 18.
Форма одежды: по расписанию.
Дополнительные расходы: на форму.
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