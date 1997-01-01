Дальневосточный театр моды «Школа таланта»

Информация

Описание: развитие детей по следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, рисунок, арт терапия, музыкальная грамота, стилистика, фотопозирование, внешний вид (уход), основа классического танца (балет), основа современного танца (хип- хоп, контемп, модерн), навыки актерского мастерства, умение держаться на сцене, музыкальная грамота, умение говорить со сцены, развитие вкуса, умение рисовать и разбираться в стилях одежды, макияжа. Участие в городских и Всероссийских проектах: в конкурсах «Мисс Дальний Восток», участие в международном детском форуме «Ангел Года», во всероссийском форуме «Маленькая красавица России», в фестивале Дети в моде «Маленькая модель Дальнего Востока».

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Стоимость занятий: 3400 рублей.

Продолжительность занятия: 16 часов в месяц.

Частота занятий: два раза в неделю.

Количество человек в группах: от 10-ти до 15.

Форма одежды: по расписанию.

Дополнительные расходы: на форму.