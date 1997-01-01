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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»
Адреса
- +7 (924) 213-96-56
Информация
Описание: развитие детей по следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, рисунок, арт терапия, музыкальная грамота, стилистика, фотопозирование, внешний вид (уход), основа классического танца (балет), основа современного танца (хип- хоп, контемп, модерн), навыки актерского мастерства, умение держаться на сцене, музыкальная грамота, умение говорить со сцены, развитие вкуса, умение рисовать и разбираться в стилях одежды, макияжа. Участие в городских и Всероссийских проектах: в конкурсах «Мисс Дальний Восток», участие в международном детском форуме «Ангел Года», во всероссийском форуме «Маленькая красавица России», в фестивале Дети в моде «Маленькая модель Дальнего Востока».
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Стоимость занятий: 3400 рублей.
Продолжительность занятия: 16 часов в месяц.
Частота занятий: два раза в неделю.
Количество человек в группах: от 10-ти до 15.
Форма одежды: по расписанию.
Дополнительные расходы: на форму.
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