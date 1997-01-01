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Dance mix в академии танца "Fly"
Адреса
- +7 (4212) 931-817
Информация
Описание: Jazz-funk (джаз-фанк) - это новое танцевальное направление, наполненное жизнью, энергией и эмоциями. Это не просто определенные движения: джаз-фанк собирает в себе множество направлений. Его отличительные особенности: манерность, экспрессия, эмоциональная мимика. Здесь невероятная пластика соседствует с резкостью и силой. Он вбирает в себя все хорошие, что есть у других стилей, и создаёт свою культуру.
Здесь и хип-хоп, и вакинг, и классика. Как и любой танец, джаз-фанк у каждого свой, и характер его зависит от манерности участников танца.
Отличительная черта данного стиля заключается в том, что джаз-фанк – танец импульсивный, наполненный «толчками» тела, экспрессивным и очень эмоциональным, исполнением.
Dance mix – объединение уличных и современных стилей, хорошо развивает мышцы тела. В этом направлении углубленно изучают входящие в него танцы – дэнс холл, джаз-фанк, вог.
Стоимость занятий:
Групповые занятия:
- - 2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
- - 1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу . Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
- - 3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен
- - 4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента).
Продолжительность занятий: Для групп baby dance – 45 минут, все остальные направления – 60 минут.
Количество человек в группах: групповые занятие - до 10 человек, индивидуальные – до 2.
Форма одежды: верх – футболка или майка, низ – шорты или леггинсы, обувь – кроссовки или кеды.
Дополнительные расходы: на костюмы для выступлений и взносы за участие в конкурсах.
Расписание занятий:
- Группа 1 (8-14 лет)- пн. 17:30 и ср. 17:15 – начинающие.
- Группа 2 (8-14 лет)- чт. 17:30 и сб. 16:00 - начинающие.
- Группа 3 (13-18 лет) - вт. 17:30 и чт. 16:30 – начинающие.
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