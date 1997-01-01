Dance mix  в академии танца "Fly"

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Описание: Jazz-funk (джаз-фанк) - это новое танцевальное направление, наполненное жизнью, энергией и эмоциями. Это не просто определенные движения: джаз-фанк собирает в себе множество направлений. Его отличительные особенности: манерность, экспрессия, эмоциональная мимика. Здесь невероятная пластика соседствует с резкостью и силой. Он вбирает в себя все хорошие, что есть у других стилей, и создаёт свою культуру.

Здесь и хип-хоп, и вакинг, и классика. Как и любой танец, джаз-фанк у каждого свой, и характер его зависит от манерности участников танца.

Отличительная черта данного стиля заключается в том, что джаз-фанк – танец импульсивный, наполненный «толчками» тела, экспрессивным и очень эмоциональным, исполнением.

Dance mix – объединение уличных и современных стилей, хорошо развивает мышцы тела. В этом направлении углубленно изучают входящие в него танцы – дэнс холл, джаз-фанк, вог.

Стоимость занятий:

Групповые занятия:

- 2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

- 1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу . Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

- 3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен

- 4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента).

Продолжительность занятий: Для групп baby dance – 45 минут, все остальные направления – 60 минут.

Количество человек в группах: групповые занятие - до 10 человек, индивидуальные – до 2.

Форма одежды: верх – футболка или майка, низ – шорты или леггинсы, обувь – кроссовки или кеды.

Дополнительные расходы: на костюмы для выступлений и взносы за участие в конкурсах.

Расписание занятий: