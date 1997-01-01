Dance mix  в академии танца "Fly"

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Dance mix  в академии танца "Fly"

        Dance mix  в академии танца "Fly"

        Количество преподавателей: 1
        Танцы
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 8 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, ул. Краснореченская, 94
        • +7 (4212) 931-817
        Информация

        Описание: Jazz-funk (джаз-фанк) - это новое танцевальное направление, наполненное жизнью, энергией и эмоциями. Это не просто определенные движения: джаз-фанк собирает в себе множество направлений. Его отличительные особенности: манерность, экспрессия, эмоциональная мимика. Здесь невероятная пластика соседствует с резкостью и силой. Он вбирает в себя все хорошие, что есть у других стилей, и создаёт свою культуру.

        Здесь и хип-хоп, и вакинг, и классика. Как и любой танец, джаз-фанк у каждого свой, и характер его зависит от манерности участников танца.

        Отличительная черта данного стиля заключается в том, что джаз-фанк – танец импульсивный, наполненный «толчками» тела, экспрессивным и очень эмоциональным, исполнением.

        Dance mix – объединение уличных и современных стилей, хорошо развивает мышцы тела. В этом направлении углубленно изучают входящие в него танцы – дэнс холл, джаз-фанк, вог.

        Стоимость занятий:

        Групповые занятия:

        • - 2000 рублей – абонемент на месяц (календарный) в одну группу. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
        • - 1200 рублей – абонемент на 4 занятия в одну группу . Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.
        • - 3800 рублей – абонемент на месяц (календарный) в две группы. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен
        • - 4500 рублей – безлимитный абонемент на 1 месяц. Дает право посещения любых групп Академии танца «FLY», без ограничения количества занятий. Действует с 1 по 31 число месяца, на который он был приобретен.

        350 рублей – разовое посещение (при отсутствии абонемента).

        Продолжительность занятий: Для групп baby dance – 45 минут, все остальные направления – 60 минут.

        Количество человек в группах: групповые занятие - до 10 человек, индивидуальные – до 2.

        Форма одежды: верх – футболка или майка, низ – шорты или леггинсы, обувь – кроссовки или кеды.

        Дополнительные расходы: на костюмы для выступлений и взносы за участие в конкурсах.

        Расписание занятий:

        • Группа 1 (8-14 лет)- пн. 17:30 и ср. 17:15 – начинающие. 
        • Группа 2 (8-14 лет)- чт. 17:30 и сб. 16:00 - начинающие. 
        • Группа 3 (13-18 лет) - вт. 17:30 и чт. 16:30 – начинающие. 
          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...