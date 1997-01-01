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Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №5
Цена: От 600
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация
Возраст: с 7 лет.
Форма обучения: групповая (от 4 до 10 человек в группе).
Количество учебных часов в неделю: 4 занятия по 45 минут.
Стоимость: от 600 рублей в месяц.
Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске
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