Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №5

Информация

Возраст: с 7 лет.

Форма обучения: групповая (от 4 до 10 человек в группе).

Количество учебных часов в неделю: 4 занятия по 45 минут.

Стоимость: от 600 рублей в месяц.

Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске