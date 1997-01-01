Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №7

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Союзная, 76
- +7 (4212) 545-135 , вахта
- +7 (4212) 546-864 , директор
Информация
Описание: обучение основам декоративно-прикладного искусства в детской школе искусств.
Возраст: принимаются дети 6-12 лет.
Стоимость: бесплатно.
По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.
Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по декоративно-прикладному искусству в Хабаровске
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Песочная Арт-студия для детей 3-7 лет в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
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Песочная Арт-студия для детей 2-3 лет в детском клубе "Я сам"От 2 до 3 лет От 1400 до 1400 руб Частная
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Студия "Лепка" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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«Художественное слово» в ДЮЦ «Восхождение»От 7 до 17 лет Частная
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Секция "Арт-студия" в ФК "Наутилус"От 3 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 12 лет Бесплатно Государственная
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Курс «Детям о глине» в мастерской «Яр-Гончар»От 3 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
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Секция "Лесовичок" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 15 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Золотая ленточка в ЦДТ Народные ремесла"От 9 до 17 лет Бесплатно Государственная
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"Искусство жизни" в ЦДТ "Народные ремесла"От 7 до 10 лет Бесплатно Государственная
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