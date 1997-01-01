Декоративно-прикладное искусство в ДШИ №7

Информация

Описание: обучение основам декоративно-прикладного искусства в детской школе искусств.

Возраст: принимаются дети 6-12 лет.

Стоимость: бесплатно.

По окончании школы выдается свидетельство государственного образца.

Декоративно-прикладное искусство – вид творчества, прививающий детям интерес в культуре и дающий им возможность раскрыть себя и свои способности. Посещая такие секции, Ваш ребенок овладеет основами работы с тканью, бисером, и другими материалами. Научится усидчивости, приобретет массу знаний о рукоделии. Занимаясь декоративно-прикладным искусством, развивается эмоциональная сфера, и образное мышление Вашего малыша.

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